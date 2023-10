Sedicesimi di Coppa Italia, ecco il pronostico di Udinese-Cagliari

Udinese e Cagliari sono pronte a sfidarsi per la seconda volta in questa stagione. Il primo confronto andato in scena il 17 settembre scorso allo stadio Unipol Domus (4ª giornata di Serie A) è terminato a reti bianche. I sedicesimi di Coppa Italia invece sono in programma ad Udine e vedono i friulani partire con i favori del pronostico .

Una "combo" alla Dacia Arena

La partita non dovrebbe regalare molti gol, la compagine bianconera in casa in questa stagione ha segnato più di un gol solamente in due occasioni (2-2 con il Genoa e 4-1 con il Catanzaro in Coppa Italia) mentre il Cagliari vanta soltanto tre reti all'attivo in cinque trasferte. Può starci l'Under 2,5 proposto mediamente a 1.67.

In materia di "1X2" potrebbe rivelarsi fondamentale il fattore campo, da provare la "combo" 1X+Under 3,5 al triplice fischio dell'arbitro.