Serie C, pronostico Olbia-Pineto: quote e statistiche del match

Il Pineto è ottavo ma in questo avvio di stagione sta riscontrando diverse difficoltà in trasferta. Gli abruzzesi hanno conquistato soltanto 3 punti su 14 fuori casa, Volpicelli e compagni con soli 3 gol fatti e 7 subiti hanno fatto registrare 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Pineto in trasferta non è mai riuscita a mantenere la propria porta inviolata ma ha concesso più di una rete soltanto alla Lucchese (3-0).

Al massimo una squadra a segno? Scopri la quota del No Goal

Nonostante il Pineto sia riuscito ad evitare la sconfitta nelle precedenti 5 giornate le quote sembrano dar fiducia ai padroni di casa. Il segno 1 è in lavagna a circa 2.30, la "X" paga triplo mentre il segno 2 è offerto mediamente a 3.05.

L'Olbia con la vittoria per 2-1 ottenuta in casa contro la Fermana ha interrotto una serie di No Goal che al "Bruno Nespoli" andava avanti da 3 gare di fila. Il No Goal contro un Pineto che in trasferta ha sempre regalato l'esito opposto moltiplica la posta per 1.70.