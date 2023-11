Il Napoli favorito a Salerno ma...

Il sabato di Serie A si apre con un avvincente derby , Salernitana-Napoli . La squadra di Garcia vuole riprendersi il quarto posto , scappato di mano dopo il 2-2 col Milan che ha prestato il fianco al sorpasso atalantino. La squadra allenata da Pippo Inzaghi , ultima con 4 punti, va a caccia della prima vittoria in campionato. Una spinta in più (se mai ce ne fosse bisogno) arriva dal passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto a spese della Sampdoria , battuta 4-0 all'Arechi.

Cosa giocare nel derby campano: quote e consigli

Il divario tecnico e in classifica è talmente evidente da far pendere l'ago della bilancia dalla parte del segno 2. Su Cplay l'offerta per il blitz azzurro è di 1.46, la X vale 4.81 mentre l'1 della Salernitana sale a 6.41. Per Sisal la vittoria del Napoli è ancora più probabile, così che il 2 scende a 1.44, con il pareggio proposto a 4.80 e l'1 a 6.25. Per Better invece il colpo del Napoli è valutato 1.43, a salire poi segno X a 4.90 e segno 1 a 6.70.

C'è da dire però che il Napoli nelle ultime tre partite ha sempre subìto gol e l'assenza per squalifica di Natan (espulso contro il Milan) potrebbe complicare i piani di Garcia. All'Arechi verrà segnata almeno una rete per parte? I bookie ritengono possibile questa eventualità: su Cplay il Goal si può giocare a 1.73, su GoldBet e William Hill a 1.70.