Serie A, pronostico Atalanta-Inter: quote e statistiche del match

Il big match dell'11ª giornata di Serie A si gioca al " Gewiss Stadium " di Bergamo , un' Atalanta reduce dalla vittoria per 3-0 ottenuta al " Castellani " di Empoli si appresta a ricevere un' Inter che la scorsa settimana ha battuto la Roma al " Meazza " per 1-0.

Osservando i risultati fatti registrare da queste due squadre in questa prima parte di stagione si nota subito che l'undici di Gasperini non ha ancora mai subito gol in casa (7 gol fatti e 0 subiti) mentre il club allenato da Inzaghi è sempre riuscito a mantenere la propria porta inviolata in trasferta (10 reti all'attivo e 0 al passivo).

Inter avanti per le quote ma...

La sfida vede Lautaro Martinez e compagni partire con i favori del pronostico. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è proposto mediamente a 2.20. Occhio però alle sorprese, la "Dea" nelle prime 4 gare di campionato disputate al "Gewiss Stadium" è rimasta a secco soltanto contro la Juventus (0-0) mentre nelle restanti 3 partite giocate contro Monza, Cagliari e Genoa ha sempre realizzato due o tre gol.

Il Goal in controtendenza è offerto su Snai e Sisal a 1.57 mentre su Cplay moltiplica una qualsiasi puntata per 1.60.