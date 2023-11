Pronostico Milan-Udinese, occhio alla combo

In Serie A il Milan va a caccia di una vittoria che considerando anche la Champions League manca ormai da tre match consecutivi. Il " Diavolo " la scorsa settimana è uscito dal " Maradona " con il rammarico di non esser riuscito a conquistare i tre punti, dal "2-0" primo tempo grazie ai due gol segnati da Olivier Giroud al "2-2" finale con le reti subite nella ripresa da Matteo Politano e Giacomo Raspadori .

Udinese, soltanto 3 reti in trasferta

I rossoneri al "Meazza" prima di perdere per 1-0 con la Juventus avevano sempre vinto contro Torino (4-1), Verona (1-0) e Lazio (2-0). La possibilità che il Milan riesca a tornare al successo contro un Udinese che oltre a non aver ancora mai vinto in campionato vanta soltanto 3 gol all'attivo in trasferta è in lavagna a circa 1.50.

La "combo" che lega il segno 1 all'Over 1,5 si trova su Snai e Sisal a 1.67. Cplay propone la medesima accoppiata a 1.70.