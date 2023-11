Fiorentina-Juve, Vlahovic in gol contro la sua ex squadra?

La Juventus che si prepara a scendere in campo all' Artemio Franchi di Firenze è una squadra che non perde e non subisce gol da 5 partite di fila. La compagine bianconera dopo il 4-2 incassato al " Mapei Stadium " contro il Sassuolo è riuscita a reagire nel migliore dei modi centrando 4 vittorie e 1 pareggio nelle successive 5 giornate di campionato.

La Fiorentina invece dopo aver fatto registrare 4 vittorie e 1 pareggio tra la 4ª e l'8ª giornata è uscita sconfitta dalle ultime due sfide disputate contro l'Empoli (2-0) e la Lazio (1-0).

Sfida equilibrata al Franchi

Le quote di questo incontro sono piuttosto equilibrate, la vittoria della "Viola" è proposta mediamente a 2.85, la "X" è in lavagna a 3.25 mentre il "2" si gioca a circa 2.55. Osservando il ruolino di marcia interno della Fiorentina si nota subito che la squadra di Vincenzo Italiano davanti al proprio pubblico non ha mai chiuso il primo tempo in parità. La "X" all'intervallo è proposta su Snai ed Eurobet a 2.10. Tale opzione su Cplay moltiplica la posta per 2.12.

Chiesa-Vlahovic, ecco la quota del gol degli ex

Riflettori puntati sui due grandi ex di questo incontro, Dusan Vlahovic a segno si gioca a 2.65 (l'opzione "Vlahovic primo marcatore" fa salire la quota fino a 5.25) mentre un gol di Federico Chiesa è in lavagna a 3.65.