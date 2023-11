Serie A, pronostico Cagliari-Genoa: le quote non si sbilanciano

All' Unipol Domus il Cagliari di Claudio Ranieri proverà a chiudere nel migliore dei modi una settimana iniziata con la vittoria in campionato contro il Frosinone (4-3) e proseguita con il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo ottenuto in trasferta ai supplementari contro l' Udinese (1-1 al 90', 1-2 al 120')

Lapadula e compagni tornano a giocare in casa contro un Genoa orfano di Retegui. Il "Grifone" allenato da Alberto Gilardino in trasferta con 3 reti all'attivo e 6 al passivo è riuscito a conquistare 4 punti in 5 gare. Nel dettaglio il Genoa dopo aver battuto la Lazio per 1-0 ha perso entrambe le sfide con Torino e Lecce per 1-0. I rossoblù poi dopo aver pareggiato per 2-2 ad Udine sono tornati a perdere nella trasferta di Bergamo con l'Atalanta (2-0).

Mai tre reti con il Genoa, scopri il pronostico

Per le quote il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato, sia il segno 1 che il "2" sono proposti a circa 2.70. Quante reti verranno messe a segno in partita? Curioso notare come il Genoa in questo campionato non abbia ancora terminato un incontro con esattamente tre reti al novantesimo. La "Somma Gol 3" si gioca a 4.15 mentre il più prudente Multigol 2-3 lo si può trovare su Snai ed Eurobet a 1.90 mentre Cplay lo propone 2.02.