Tottenham-Chelsea, il pronostico del derby londinese

Il derby Tottenham-Chelsea è la degna chiusura dell' 11ª giornata di Premier League . La squadra di Postecoglou ha all'attivo 8 vittorie e 2 pareggi, dunque è imbattuta e vuole restare tale. I Blues sembravano usciti dal torpore conquistando 7 punti nelle tre giornate precedenti allo 0-2 col Brentford . Tutto da rifare per Thiago Silva e compagni a cui non possono certo bastare i 12 punti racimolati in 10 partite.

Tottenham favorito ma la quota dell'1 sorprende

Il Tottenham di Kulusevski va a segno con una regolarità impressionante, 22 gol totali a fronte di 9 al passivo. Il Chelsea in trasferta ha giocato solo 4 partite, il flop coincide con l'1-3 incassato dal West Ham alla 2ª giornata. I risultati migliori i Blues li hanno ottenuti in casa... ma si parla di pareggi, contro Liverpool e Arsenal. Insomma, il Chelsea non riesce a svoltare e questa non sembra l'occasione giusta.

Va detto però che si tratta pur sempre di un derby e i bookie, pur appoggiando il Tottenham, non si fidano completamente. Alta infatti la quota dell'1, che si gioca a 2.12 su Cplay, a 2,05 su Sisal e a 2.10 su Bwin. Un giusto compromesso potrebbe essere la combo 1X+Multigol 1-4, a 1.61.