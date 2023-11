Pronostico Torino-Sassuolo, tre punti per risalire

Per Torino e Sassuolo l’imperativo è far punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Archiviata amaramente la parentesi Coppa Italia, Juric vuole dare continuità al successo di misura ottenuto a Lecce in campionato. Nel segno dell’Under, che i granata hanno fatto registrare sette volte su dieci in campionato (nel computo ci sono anche ben otto No Goal). Di contro c’è un Sassuolo che in A non vince da quattro giornate e che in Coppa Italia, contro lo Spezia (0-0 al 90’ e al 120’), ha confermato di non vivere un momento brillante in zona gol e allo stesso tempo caratterizzato da troppe disattenzioni in difesa.