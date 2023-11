Pronostico-Lazio-Feyenoord, Sarri cerca i tre punti all'Olimpico

Archiviato il ko con il Bologna in campionato la Lazio si appresta a ricevere il Feyenoord, che invece ha vinto l'ultima di Eredivisie per 2-1 in casa del Waalwijk. I biancocelesti sono terzi nel girone alle spalle degli olandesi e dell'Atletico Madrid ma con un successo riavvicinerebbero a Roma la strada che porta alla qualificazione agli ottavi.

Match con quote equilibrate

Il Feyenoord ha collezionato l'Over 2,5 in sei delle sette trasferte disputate in stagione, al contrario per la Lazio si registrano cinque Under 2,5 in sei partite casalinghe. Sulla carta il match si preannuncia più equilibrato rispetto a quello andato in scena a Rotterdam quando gli olandesi vinsero 3-1.

Le quote sono molto equilibrate e in questo contesto prende forma la combo 1X più Over 1,5. Da ricordare che Lazio e Feyenoord non pareggiano rispettivamente da otto e dodici partite consecutive, all'Olimpico il segno X è pagato 3.53 da Cplay, 3.50 su Sisal e 3.40 su Bet365.