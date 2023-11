Champions League, Atletico Madrid-Celtic: quote ok per i "Colchoneros"

Fase a gironi di Champions League, nel gruppo E nessuna squadra è riuscita a fare bottino pieno nelle prime tre giornate. In testa alla classifica si trova il Feyenoord con 6 punti seguito dall'Atletico Madrid a quota 5. I ragazzi allenati da Simeone dopo aver pareggiato per 2-2 al Celtic Park si preparano ad affrontare nuovamente la compagine di Brendan Rodgers. Il Celtic vanta solamente un punto in classifica, i biancoverdi prima di pareggiare davanti al proprio pubblico contro i "Colchoneros" avevano perso sia al "De Kuip" di Rotterdam per 2-0 che in casa con la Lazio (2-1).