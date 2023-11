Pronostico Dortmund-Newcastle, le quote e le statistiche del match

La sfida in programma al " Signal Iduna Park " mette a confronto due squadre che sono riuscite a conquistare 4 punti nelle prime 3 giornate del gurppo F . Da una parte c'è un Dortmund che dopo aver perso per 2-0 a Parigi con il Psg è riuscito a rialzare la testa fermando prima sullo 0-0 il Milan e poi vincendo per 1-0 al " St. James Park " di Newcastle mentre dall'altra ci sono proprio i " Magpies " che prima di perdere con il Borussia erano riusciti ad evitare la sconfitta contro Psg (4-1) e Milan (0-0).

Match equilibrato, scopri il pronostico

Quote in perfetto equilibrio con il segno 1 e il segno 2 proposti mediamente a 2.60. In una partita così importante ed equilibrata non si può escludere il Goal, esito offerto su Cplay a 1.57. Questo esito lo si può trovare anche su Snai (a 1.53) e Goldbet (a 1.55).

Il Dortmund in questa edizione della Champions League non ha ancora realizzato gol nel primo tempo, l'Over 0,5 Casa all'intervallo si gioca a 1.97.