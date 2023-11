Pronostici Champions, le quote di Salisburgo-Inter

Dopo aver battuto l'Atalanta in campionato l'Inter di Inzaghi affronta un'altra importante trasferta, stavolta in Champions, sul campo del Salisburgo. Nerazzurri qualificati agli ottavi con una vittoria , considerata piuttosto probabile dai bookmaker. Il Salisburgo però si gioca tutto in questa sfida ed è avversario da "maneggiare con cura". Ecco analisi e pronostico.

Quanti gol? Ecco il pronostico

Al Meazza l'Inter vinse 2-1 contro gli austriaci, fermi ai 3 punti conquistati all'esordio in casa del Benfica. L'Inter è in testa al girone insieme alla Real Sociedad, quattro gol fatti e due subìti per i nerazzurri. Insomma, le premesse per fare bene ci sono e le quote lo confermano: il segno 2 finale vale 1.60, l'offerta prevista per l'1 sale a 5.40.

Le tre partite giocate dagli austriaci nel girone sono terminate con il Multigol 2-3. Un esito da tenere in considerazione al pari del Goal, che si può trovare a 1.78 sulla lavagna Cplay. La stessa opzione vale 1.72 su Planetwin e 1.73 su Snai.