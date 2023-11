Champions League, quote e pronostico di Real Madrid-Braga

È un Real Madrid che naviga a gonfie vele quello che si trova al comando della classifica del gruppo C di Champions League . La squadra di Carlo Ancelotti nelle prime tre giornate del torneo ha prima battuto in casa l' Union Berlino e poi è riuscito a ripetersi per due volte in trasferta contro Napoli (3-2) e Braga (2-1).

"Blancos" in vetta con 9 punti quindi, seguiti dal Napoli a quota 6 e dal Braga a quota 3. Partita importante per Bellingham e compagni che con un pareggio a Madrid contro il Braga avrebbero già la certezza di approdare agli ottavi di finale.

I portoghesi nell'unica trasferta di Champions disputata sul campo dell'Union Berlino sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio grazie a una rimonta clamorosa, dal 2-0 al 2-3.

Goleada dei "Blancos" in arrivo? Scopri il pronostico

Per le quote il Real Madrid parte nettamente con i favori del pronostico, il segno 1 è proposto mediamente a 1.25 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 3.80. Osservando i risultati usciti con i "Blancos" impegnati a Madrid in questa prima parte di stagione si nota subito che Valverde e soci non hanno mai chiuso un incontro con esattamente tre gol realizzati. L'Over 2,5 Casa è proposto su Cplay a 1.74 mentre su Snai e Sisal questo esito paga rispettivamente 1.70 e 1.67.