Il Celta di Rafa Benitez sfida il Bilbao: quote e pronostico

Nell'anticipo della 13ª giornata di Liga il Celta di Rafa Benitez , terz'ultimo in classifica, cerca punti sul difficile campo dell' Athletic Bilbao . Davvero deludente il ruolino di marcia dei galiziani, che recita: una sola vittoria (3-2 esterno al fanalino di coda Almeria), 4 pareggi e 7 sconfitte con soli 11 gol segnati. Far punti contro i baschi non sarà semplice ma rappresenta una necessità per Benitez : incombe la sosta e un ko potrebbe costare davvero caro...

Baschi favoriti ma...

Vero che l'Athletic Bilbao qualche passo falso l'ha commesso, basti citare il doppio 2-2 interno contro Getafe e Valencia. Berenguer e compagni però sono quinti in classifica e hanno alle spalle la vittoria per 3-2 in casa del Villarreal con i fratelli Williams in grande spolvero.

Per le quote il weekend di Liga si aprirà con un segno 1, valutato 1.58 dal bookmaker Cplay, 1.55 da Eurobet e 1.53 da Planetwin. Va detto che in trasferta il Celta è riuscito ad andare a segno contro squadre del calibro di Real Sociedad e Barcellona. Difficile ma non impossibile quindi il Goal (segnano entrambe) a quota 1.90.