Napoli-Empoli, Garcia favorito ma occhio al tabù Maradona

Nel lunch match domenicale il Napoli di Garcia è chiamato a fare il suo dovere contro l' Empoli penultimo in classifica. Ovvero, tornare a festeggiare una vittoria che in casa manca dal 27 settembre (4-1 all'Udinese) e infrangere così un insolito " tabù Maradona ". Azzurri super appoggiati da tutti gli operatori di scommesse , su Cplay il segno 1 si può giocare a 1.24, quota che scende a 1.21 su Planetwin e a 1.22 su Eurobet . Poche sulla carta le chances di vittoria per i toscani, dati per spacciati dai bookie: il segno 2 può toccare quota 12 come poco probabile è anche il pareggio (uscito nelle ultime due gare interne dei partenopei), proposto a 7.

Le altre quote di Napoli-Empoli

La scorsa stagione il Napoli ha regolato la pratica Empoli con un doppio 2-0, un risultato esatto che nell'occasione renderebbe 7 volte la posta. I soli 4 gol segnati fanno dell'Empoli la squadra col peggior attacco nell'ambito dei principali campionati europei. Per le quote il No Goal è in pole position rispetto al Goal: 1.80 l'offerta prevista per almeno una squadra a secco contro l'1.90 per entrambe le compagini a segno.

Pericolo "rosso" al Maradona? Contro il Milan nell'ultima gara interna disputata, e nell'ultimo scontro diretto contro l'Empoli, i partenopei hanno chiuso in inferiorità numerica. Per la cronaca, un'altra espulsione comminata ai ragazzi di Garcia è in lavagna a 11.