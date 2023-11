Gollo-Predictor: la lettura dell’algoritmo sul derby di Roma

L’1X + Under dell’Atalanta in casa contro lo Sturm Graz a 2,08 è l’ultima prova di quanto i 120 algoritmi siano precisi nello studio basato su dati statistici dei match e oggi andremo a sviscerare l’analisi di Gollo-Predictor per il derby della Capitale.

Over 1,5 casa è il pronostico di Lazio–Roma, partita che si preannuncia nervosa tra due squadre che sono state impegnate con esiti opposti nella tornata europea: la Roma ha perso, ha giocato in trasferta e riposato due giorni in meno rispetto alla Lazio che – in casa – ha vinto, due giorni prima, contro il Feyenoord. La Lazio potrebbe dover fare a meno di Zaccagni mentre la Roma continua senza Pellegrini e Smalling ma con Sanches e Dybala.

