Marcatori e consigli fantacalcio: su chi punta Riccardo Galli

Ultimo fine settimana di Serie A prima della pausa per le nazionali. Ecco i consigli del Re del Betting Riccardo Galli , appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di fantacalcio . Ecco i consigli dello stimato tipster .

SASSUOLO-SALERNITANA Sassuolo che deve tornare a far risultato dopo le ultime prove e sicuramente in BERARDI vedo la possibile rinascita. Può tornare al gol, consiglio lui come marcatore in questa partita.

GENOA-VERONA Due squadre che non segnano molto, l’unico giocatore in forma che può far la differenza è GUDMUNDSSON del Genoa, se proprio dobbiamo puntare su qualcuno in questa gara la scelta ricade sull’islandese.

LECCE-MILAN Il LEAO visto martedì contro i francesi in champions è devastante. Se ripete la prova può essere letale per il Lecce. La forma c’è, ha ritrovato motivazione e gol: consiglio il portoghese come probabile marcatore.

JUVENTUS-CAGLIARI Potrebbe essere il giorno di CHIESA, ha recuperato bene si è visto in campo con la Fiorentina, in casa contro il Cagliari può essere il suo giorno e quindi consigliamo il nazionale italiano come marcatore.