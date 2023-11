Serie A, pronostico Lecce-Milan: rossoneri favoriti al Via del Mare

Martedì scorso il Milan ha dimostrato a tutti di saper vincere ancora. I rossoneri con il "2-1" ottenuto in rimonta contro il Psg hanno messo la parola fine a una serie di 4 partite consecutive senza successi.

Questo fine settimana il "Diavolo" proverà a ripetersi sul campo di un Lecce che sembra aver smarrito la retta via dopo aver sorpreso un pò tutti nelle prime 5 giornate di campionato. Nel dettaglio la compagine salentina ha fatto registrare 3 vittorie e 2 pareggi tra il 13 agosto e il 22 settembre, a seguire soltanto 2 pareggi e 5 sconfitte.

Rossoneri a caccia dei tre punti

La squadra allenata da Stefano Pioli parte con i favori del pronostico. Su Cplay il segno 2 moltiplica la posta per 1.77 mentre su Snai e Sisal il valore della quota di questo esito non supera l'1.73. Se si pensa invece che il Lecce possa riuscire a fermare i rossoneri allora c'è la doppia chance 1X in lavagna 2.05.

Quanti gol riuscirà a mettere a segno il Milan? Leao e compagni hanno sempre realizzato da 1 a 3 gol (11 in totale) nelle prime 6 trasferte del torneo. Il Multigol Ospite 2-4 paga doppio mentre la "combo" X2+Multigol 1-4 è offerta a 1.45.