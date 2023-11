Serie A, pronostico Inter-Frosinone: quote e statistiche del match

Il posticipo della 12ª giornata di Serie A mette a confronto l' Inter e il Frosinone . La squadra allenata da Simone Inzaghi è in gran forma, nelle ultime 5 partite di campionato soltanto la Juventus di Massimiliano Allegri è riuscita a tenere il passo dei nerazzurri (4 vittorie e 1 pareggio).

Il Frosinone è l'autentica rivelazione di questo avvio di stagione, con 15 punti conquistati i ciociari si trovano molto più vicini alla zona Europa che alla zona retrocessione. L'undici di Eusebio Di Francesco sta riscontrando un solo problema: il "mal di trasferta", Soulé e compagni al di fuori del "Benito Stirpe" hanno raccolto soltanto due punti in 5 match.

Si gioca al Meazza, quote a senso unico ma...

Con 17 gol all'attivo e 18 al passivo il Frosinone ha fatto registrare l'Over 2,5 in 7 incontri su 11. La possibilità che al "Meazza" esca l'Over 2,5 al termine del secondo tempo è proposta a 1.35.

Le quote pendono tutte dalla parte dell'Inter con un segno 1 che oscilla tra l'1.18 e l'1.20. Il Frosinone nelle precedenti due trasferte di campionato ha segnato un gol al Bologna e ben tre al Cagliari, l'esito Goal al novantesimo si gioca su Better e Planetwin365 a 1.85 mentre su Cplay raggiunge una quota pari a 1.89.