Garcia esonerato? L'indicazione arriva dalle quote

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra davvero al capolinea. Altro che "Panettone", il divorzio dovrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore, che sono di riflessione in casa azzurra più che altro per scegliere il nome del successore. Cosa dicono le quote a riguardo? Scopriamolo subito.

Garcia esonerato, la situazione

Archiviato il turno di campionato, i bookmaker hanno subito aggiornato le quote relative alla scommessa "Esonero/dimissioni entro Natale". Bene, tra le opzioni quotate non figura il nome di Garcia. Questo non vuol dire che sia al riparo da rischi, al contrario. Essendo molto probabile l'esonero, in questi casi i bookie si cautelano sospendendo le giocate.

Da segnalare che prima del match contro l'Empoli, l'esonero di Garcia veniva quotato intorno a 4 volte la posta.