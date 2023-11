Il Pescara di Zeman sfida il Rimini, le quote dicono...

L’1-0 in Coppa Italia al Pineto deve aiutare il Pescara di Zeman a ritrovare il bandolo della matassa in campionato. Il Delfino, infatti, ha tre sconfitte alle spalle rimediate nelle ultime tre giornate del girone B di Serie C. Di fronte c’è un avversario come il Rimini che, pur navigando in cattive acque, ha messo in fila tre vittorie (senza reti al passivo) tra campionato e Coppa Italia. Insomma, la “cura Troise” sta facendo bene ai romagnoli, attesi però da una squadra attrezzata e che ha fame di punti come il Pescara.