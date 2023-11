Sinner vincente Atp Finals, come cambiano le quote

Vincente Atp Finals, in lavagna scatto di Sinner

Alla vigilia delle Finals Djokovic era favorito e le quote previste per la sua vittoria ora sono leggermente al ribasso: da 3/3.50 ora il serbo che trionfa per la settima volta è poco sopra quota 2. La prestazione impeccabile di Sinner contro Tsitsipas convince i bookie a tal punto che, al momento, l'altoatesino è il principale antagonista di Nole per la vittoria finale. Sinner che vince le Finals paga 4 volte la posta su Cplay. Offerta identica per i bookie Eurobet e Sisal. Dunque, Sinner in quest'ottica fa un salto avanti in lavagna visto che in precedenza la sua affermazione era pagata circa 6 volte la posta.

Gli altri? Alcaraz vale tra 4.50 e 5, Medvedev sale a 8 volte la puntata, la sorpresa Rublev è bancata a 15.