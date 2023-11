Qualificazioni Mondiali, pronostico Bolivia-Perù: le quote del match

In Sud America il programma della 5ª giornata valida per la qualificazione al prossimo Mondiale prevede il confronto tra le uniche due Nazionali che non sono ancora mai riuscite a vincere. Da una parte c'è una Bolivia ultima con la peggior difesa del girone (11 reti subite in 4 match) mentre dall'altra c'è un Perù che non è ancora riuscito a segnare un gol.

Quante reti al novantesimo?

L'1-0 subito dalla Bolivia sul campo del Paraguay ha interrotto una serie di tre Over 2,5 consecutivi, la Verde nelle prime tre gare di qualificazione ha prima perso per 5-1 con il Brasile e poi non è riuscita a trovare un modo per arginare gli attacchi dell'Argentina (3-0) e dell'Ecuador (2-1).

Il Perù si presenta in Bolivia con alle spalle quattro Under 2,5 di fila, i "Los Incas" dopo aver pareggiato per 0-0 con il Paraguay hanno fatto registrare tre sconfitte consecutive contro Brasile (1-0), Cile (2-0) e Argentina (2-0).

Allo stadio "Hernando Siles" l'Under 2,5 è proposto mediamente a 1.55 mentre il primo Over 2,5 del Perù è proposto su Snai e Bwin a 2.20 mentre su Cplay raggiunge una quota pari a 2.24. Il Multigol Ospite 1-2 è in lavagna a circa 1.62.