Qualificazioni Mondiali, pronostico Colombia-Brasile: le quote del match

Prima contro il Venezuela (1-1) e poi contro l'Uruguay (ko per 2-0), il Brasile di Fernando Diniz non è mai riuscito a vincere nelle ultime due gare valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. La Nazionale verdeoro aveva però iniziato il cammino con il piede giusto, al "5-1" inflitto alla Bolivia aveva fatto seguito l'1-0 ottenuto in Perù.