Inghilterra-Malta, quanti gol a Wembley? Quote e pronostico

Oltre a Italia-Macedonia del Nord il gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024 prevede anche il testacoda Inghilterra-Malta . Un match sulla carta a senso unico in cui il vero interrogativo riguarda il numero complessivo di reti segnate . Gli inglesi hanno collezionato 16 punti in 6 partite con 19 gol fatti e 3 subìti. Malta è mestamente al palo con 6 ko su 6, 2 reti realizzate e 18 al passivo in 7 incontri.

Pronostico Under/Over 3,5 e Multigol Casa

Nel calcio si dice sempre che non c'è nulla di scontato ma il divario trale due nazionali è così netto che ipotizzare un segno diverso dall'1 è davvero impossibile. Le quote lo confermano, la vittoria inglese si ferma a 1.01, il segno 2 schizza a 80. Più aperto, come si diceva, il dibattito sul numero di reti complessive. L'Over 3,5 è a 1.41 su Cplay, a 1.40 su Bet365, 1.43 su StarCasinò Bet.

Negli ultimi due precedenti l'Inghilterra ha battuto Malta per quattro reti a zero. Nell'occasione l'esito Multigol Casa 2-4 è in lavagna a 1.65.