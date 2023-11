Pronostico Danimarca-Slovenia, quote ok per la Nazionale scandinava

In testa alla classifica del girone H ci sono Danimarca e Slovenia con 19 punti. Le due Nazionali non solo hanno collezionato lo stesso numero di punti ma hanno anche segnato lo stesso numero di reti (17).

L’equilibrio è totale anche, e soprattutto, se si considera il match di andata chiuso con un risultato di parità (1-1). In casa l’undici danese ha fatto registrare quattro vittorie su quattro mentre la Slovenia, in trasferta ne ha vinte tre e ne ha persa una con la Finlandia. Difesa di ferro per gli scandinavi in casa, soltanto due gol al passivo (11 quelli all’attivo) davanti al proprio pubblico.

Danesi favoriti al 90'

La Danimarca parte con i favori del pronostico, il segno 1 su Better e Goldbet è in lavagna a 1.53 mentre su Cplay vale 1.54. Il “2” al triplice fischio dell'arbitro invece si gioca a 6.25. Entrambe le Nazionali hanno le carte in regola per riuscire a segnare almeno una rete, il Goal al termine del secondo tempo è proposto a 2.10