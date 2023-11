Pronostico Olanda-Irlanda, goleada arancione ad Amsterdam?

Nel gruppo B delle qualificazioni ai prossimi Europei l’Olanda vuole accompagnare la Francia, che ha già in tasca il suo biglietto per la fase finale. Gli Oranje possono tagliare il traguardo battendo l’Irlanda, che almeno in questo girone non ha più nulla da chiedere. I” Boys in green” hanno vinto solo le due partite disputate contro Gibilterra: nelle restanti quattro sono arrivate altrettante sconfitte, tutte comunque onorevoli. Un esempio? Quella rimediata dall’Olanda lo scorso 10 settembre: a Dublino gli olandesi ribaltarono il vantaggio iniziale firmato Idah con le reti di Gakpo e Weghorst.