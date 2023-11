Pronostico Svizzera-Kosovo, occhio ai minuti finali...

Qualificazioni europei sotto i riflettori. Nel gruppo I comandano Svizzera e Romania con 16 punti, Israele è in terza posizione con 4 punti in meno e Kosovo a 10. Gli elvetici continuano a gettare al vento punti preziosi, hanno infatti pareggiato quattro delle ultime cinque partite del girone e in tre occasioni si sono fatti agguantare nei minuti conclusivi di partita .

Il pronostico standard e la proposta a sorpresa

La nazionale kosovara è costretta a vincere a Basilea per tenere accesa una fiammella di speranza, alimentata dalle vittorie ottenute nelle ultime due sfide giocate (cosa che non capitava da oltre due anni). Le quote dicono che per Muriqi e compagni la missione è quasi impossibile. Al St. Jakob-Park l’1 svizzero si gioca a 1.30 mentre il 2 oscilla tra 9 e 11 volte la posta. Per un pronostico più “standard” è consigliabile la combo 1+Multigol 2-5, a quota 1.58 su Cplay, a 1.57 su Snai e a 1.63 su GoldBet.

I minuti finali di partita saranno ancora una volta caratterizzati da una o più reti? Occhi puntati sulla giocata “Minuto ultimo gol: 76-fine partita”, offerta mediamente a 1.80.