Atp Finals, che attesa per Sinner-Medvedev: cosa dicono le quote

Serie A in pausa? Niente paura, ci sono le Atp Finals di tennis a riempire il vuoto lasciato dal campionato. A Torino oggi è giornata di semifinali e l'attesa è tutta per il match che vedrà protagonista Jannik Sinner. L'altoatesino sfiderà alle 14.30 il russo Medvedev. L'italiano ha vinto le tre partite del suo girone, il russo ha battuto Zverev e Rublev in due set per poi arrendersi sempre al termine di due parziali al cospetto di Alcaraz.