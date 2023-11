Pronostico Repubblica Ceca-Moldavia, chi va agli Europei?

Il gruppo E delle qualificazioni a Euro 2024 può essere definito il girone delle sorprese. Albania già qualificata (chiude con le Isole Far Oer), Polonia out dai giochi in questo girone mentre il 2° posto se lo giocano Repubblica Ceca e Moldavia in un autentico spareggio .

Un esito dalla quota alta? Ecco quale

Lo score dei cechi è di 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, un netto 0-3 esterno contro l’Albania di Sylvinho. Nove gol fatti e sei subìti per i cechi, reduci dal pareggio in trasferta contro la Polonia (1-1). La Moldavia viaggia con due vittorie alle spalle, quattro pareggi e un ko, sempre per mano dell’Albania. Gli uomini allenati da Clescenco hanno segnato e subìto 7 reti in 7 partite, naturale conseguenza il quasi en plein di Under 2,5 (esito visto 6 volte) messo a referto.

A Chisinau Moldavia-Repubblica Ceca finì 0-0. Detto che in queste qualificazioni la Repubblica Ceca non ha mai segnato due reti esatte, si può guardare in direzione del Multigol Casa 1-2 o, se si vuole provare a centrare una quota più alta, del Multigol Casa 2-3. Un esito offerto a 1.90 da Cplay, Snai ed Eurobet.