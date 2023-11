Ucraina-Italia, come una finale: le quote dicono...

Macedonia battuta 5-2 ma la missione non è ancora compiuta. Per qualificarsi agli Europei come seconda del gruppo C l’Italia di Spalletti deve uscire indenne dalla BayArena di Leverkusen . L’Ucraina , a pari punti con gli Azzurri , ha perso lo scontro diretto di San Siro e pur essendo più riposata rispetto all’Italia ha la vittoria come unico risultato utile.

Statistiche e quote del match

A prescindere dall’esito finale (chiaramente fondamentale) va segnalato che l’Italia prima del poker a Malta e del pokerissimo alla Macedonia non segnava più di tre reti in un match ufficiale dall’8 settembre 2021, 5-0 alla Lituania. E che nelle 5 gare della gestione Spalletti, Over 2,5 e Goal si sono visti 4 volte.

L’Ucraina, eccezion fatta per il debutto in casa dell’Inghilterra, ha sempre segnato nelle successive sei partite. Allo stesso tempo, ha anche sofferto molto per piegare (andata e ritorno) la resistenza di un avversario abbordabile come Malta e rischiato grosso a Skopje contro la Macedonia, ribaltata dopo essere andata sotto di due reti.

L’Italia, a ragione, non vuole fare calcoli e le quote vedono gli Azzurri favoriti. Su Cplay il segno 2 vale 1.80, la X si gioca a 3.60 mentre l'1 sale a 4.60. Il bookie Efbet paga 1.77 la vittoria dell'Italia a Leverkusen, il pareggio è valutato 3.70 e l'1 4.60. Su Eurobet blitz Italia a 1.78, segno 1 a 4.40 e segno X a 3.55.

Partita con posta in palio elevatissima, meglio optare per una combo: X2+Multigol 1-4 (a quota 1.44) o X2+Over 1,5 (a 1.56).