Gruppo D, pronostico Croazia-Armenia: quote favorevoli ai "Vatreni"

Nel gruppo D la partita in programma allo " Stadion Maksimir " di Zagabria mette in palio un biglietto valido per partecipare ai prossimi campionati europei, con la Turchia già qualificata è sfida a distanza tra la Croazia e il Galles per il secondo posto.

La classifica del girone a 90 minuti dal termine vede i "Vatreni" secondi con 13 punti mentre i "Dragoni" inseguono a quota 11. Tradotto questo significa che alla Croazia basterà vincere in casa contro l'Armenia per volare ad Euro 2024, in caso contrario tutto dipenderà dal risultato di Turchia-Galles.

Croazia, tre punti per non rischiare

Per i bookie non sembra esserci partita, il segno 1 oscilla tra l'1.15 e l'1.17 mentre il "2" è in lavagna a circa 17. La Croazia nelle tre gare disputate davanti al proprio pubblico ha prima pareggiato per 1-1 con il Galles e poi successivamente ha battuto la Lettonia per 5-0 e perso per 1-0 con la Turchia. I "Vatreni" proveranno fin da subito ad indirizzare la sfida sul binario giusto, l'1 primo tempo è proposto su Snai a 1.50 mentre su Sisal e Cplay moltiplica la posta rispettivamente per 1.52 e 1.56 volte.