Brasileirao, pronostico e quote di Fortaleza-Botafogo

Il ruolino di marcia recente del Fortaleza invece recita un pareggio e cinque sconfitte nelle ultime 6 gare del torneo, l'undici rossoblù è riuscito a pareggiare soltanto sul campo dell'Athletico Paranaense (1-1).

Da valutare una doppia chance

Gli ultimi tre confronti tra le due compagini sono sempre terminati con il successo del Botafogo ed inoltre in queste tre partite il club bianconero ha sempre realizzato anche due o tre gol. Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 vale mediamente 2.15 ma in un match così equilibrato non si può di certo escludere la doppia chance X2. La possibilità che Fortaleza-Botafogo finisca o con il segno X o con il "2" al novantesimo è proposta su Sisal a 1.58, su Better a 1.59 e su Cplay a 1.60.