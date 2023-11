Il Flamengo di Gerson è favorito col Bragantino: ecco le quote

Il Brasileirao è alle battute finali e per il titolo di campione è ancora tutto apertissimo. Anche per Flamengo e Bragantino , che a quattro giornate dal termine hanno diverse formazioni davanti in classifica . Fondamentale a questo punto della stagione il recupero di campionato in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

Vince il Flamengo? La migliore quota per il segno 1

Il Flamengo di Gerson e Pulgar ha 57 punti, due in meno rispetto al Bragantino che ha pareggiato 2-2 col Botafogo l'ultima di campionato. Di passi falsi lungo il cammino ne hanno commessi diversi entrambe, il Flamengo in casa ha saputo imporsi per 3-0 su una big del calibro del Palmeiras ma a inizio mese ha perso 2-1 contro il Santos un match che vedeva il Mengao favoritissimo.

Che il fattore campo possa dare una mano al Flamengo lo dicono i precedenti e lo ribadiscono le quote. Chi crede nella vittoria dei padroni di casa può valutare il segno 1, proposto a 1.86 da Cplay. Su StarCasinò Bet l'offerta scende a 1.82 mentre su Bwin è pari a 1.85. Il pareggio non conviene a nessuno, ecco perchè merita come minimo considerazione l'esito Goal, offerto mediamente a 1.73.