Bundesliga, Colonia-Bayern: il "2" non basta. Ecco perchè

Da oggi tornano i principali campionati europei e sarà un weekend ricco di sfide imperdibili. In Bundesliga manca un match di cartello ma c’è comunque curiosità sulla prova del Bayern Monaco . I bavaresi, secondi in classifica con 29 punti a meno due dal Leverkusen , fanno visita al Colonia che è in coda al gruppo insieme all’ Union Berlino di Bonucci .

Una combo per Colonia-Bayern

Solo 6 i punti conquistati in 11 giornate per il Colonia e l’etichetta di “peggior attacco” appiccicata sulle maglie. L’unico acuto del Colonia coincide con il 3-1 casalingo inflitto al M’gladbach, poi 3 pareggi e 7 sconfitte a completare un bottino a dir poco modesto. Il Bayern “risponde” con 9 successi e 2 pareggi, 42 gol fatti e 9 al passivo e... 11 Over 2,5 in 11 giornate.

Inevitabile che i bavaresi siano favoritissimi, il segno 2 viaggia intorno all'1.25. Insomma, da solo "non basta" e per far alzare la quota si può optare per una combo: la 2+Over 2,5 vale 1.40, 2+Multigol 3-5 è a 1.80 su Cplay, 1.85 su Snai e 1.88 su Sisal.