eSports, Twitch e politiche sui contenuti: come la piattaforma cambia tra i vari paesi del mondo

La situazione in Italia

In Italia, tuttavia, la situazione è differente. A causa delle normative esistenti, la piattaforma non può attuare lo stesso divieto. La legge italiana, in particolare l'articolo 9 del decreto Dignità del 2018, vieta la pubblicità diretta e indiretta di giochi con vincita in denaro, includendo le sponsorizzazioni sulle piattaforme digitali. Tuttavia, la natura globale e la portata delle piattaforme tecnologiche come Amazon rendono difficile per le autorità italiane regolare efficacemente questi contenuti. Inoltre, le regole di Twitch, essendo più agili e facilmente applicabili, tendono ad avere un impatto maggiore rispetto alle leggi nazionali. C’è anche da dire che finché gli streamer si attengono alle stringenti linee guida delle normative, nominando o coinvolgendo comparatori e provider dotati di licenza ADM, che si tratti di giochi da tavolo, quote calcistiche e di altri sport, blackjack online, eccetera, i migliori casino in linea con i termini di legge avranno verosimilmente vita facile ancora per molto.

Twitch, i numeri della piattaforma

In Italia, i contenuti di gioco d'azzardo hanno trovato spazio su canali popolari di Twitch, come quelli di Marza, ilGabbrone e Jok3r, nonostante le norme restrittive. La difficoltà nel controllo di questi contenuti da parte delle autorità pubbliche deriva dalla vasta quantità di video pubblicati quotidianamente. Molti di questi contenuti vengono trasmessi da creator di altri paesi, rendendo il monitoraggio quasi impossibile. Twitch ha guadagnato popolarità come piattaforma per il gaming e l'eSports, e la sua community è costituita principalmente da giovani adulti tra i 18 e i 34 anni. Nonostante il gaming rimanga il contenuto principale, la piattaforma ha ampliato la varietà dei suoi contenuti, includendo anche fitness, politica, attualità e cinema. Alla fine del 2021, Twitch contava due milioni di utenti connessi ogni ora in Italia, con oltre due miliardi di ore di video visualizzate.

L'industria del videogioco: una delle più importanti al mondo

La crescita del mercato del gaming, amplificata dai lockdown degli ultimi due anni, ha reso l'industria del videogioco una delle più importanti al mondo. Le piattaforme di gioco d'azzardo online, come Stake e Duelbits, hanno sfruttato questa popolarità, pagando creator su Twitch per trasmettere live le loro partite a slot machine e roulette, a volte utilizzando crediti in valuta virtuale. Questi accordi commerciali spesso poco trasparenti hanno reso il gioco d'azzardo una categoria popolare su Twitch, con la categoria “Slot” che è stata la decima più popolare nella prima metà del 2022, superando videogiochi come Call of Duty e World of Warcraft. Infine, nonostante le restrizioni legali, ci sono modi per i creator di aggirare queste norme, come l'uso di link referral tracciabili che rimandano a pagine di comparazione di diversi siti di betting. Questo sistema permette ai creator di guadagnare una cifra per ogni interazione, nonostante il blocco dei siti illegali sia facilmente aggirabile attraverso reti private virtuali. In conclusione, la gestione del gioco d'azzardo sulle piattaforme online rimane una sfida, con le autorità che si trovano spesso impotenti di fronte alla pervasività delle big tech company.