Real Madrid-Napoli, gli azzurri al Bernabéu per mantenere l’imbattibilità esterna

La sfida tra Real Madrid e Napoli , in programma mercoledì sera al Santiago Bernabéu e valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League , sancisce il ritorno di Walter Mazzarri alla guida del club partenopeo in Europa. Nella precedente avventura al Napoli il tecnico livornese aveva ottenuto 10 vittorie in 26 gare europee , trascinando gli azzurri agli ottavi di Champions nel 2012 e uscendo solo ai tempi supplementari contro il Chelsea, poi vincitore della competizione. Seppur già qualificati, i Blancos sono considerati comunque favoriti in questo match casalingo da tutti i bookmaker, compresa la nota piattaforma Snai, il cui bonus valido nel 2024 descritto da Sportytrader potrebbe tornar utile per divertirsi sulla sfida.

A Madrid per accelerare in Europa

Il Napoli ha bisogno di punti importanti per ottenere la qualificazione matematica al prossimo turno. Gli azzurri al momento sono al secondo posto nel gruppo C con 7 punti e nell’ultimo turno hanno fallito l’occasione per chiudere i giochi, subendo il pareggio dell’Union Berlino. Il pari negativo con i tedeschi, sommato al deludente ko interno della domenica successiva contro l’Empoli, ha portato all’esonero di Rudi Garcia e a un ritorno al passato con Mazzarri, che ora è subito chiamato a sfide decisive per centrare il primo obiettivo stagionale, ovvero l’ingresso agli ottavi di Champions. La situazione è ancora molto tranquilla perché i campani hanno quattro lunghezze di vantaggio sul Braga e devono affrontare i portoghesi in casa nell’ultimo match del girone. Nonostante le tante difficoltà in questo inizio di stagione, i numeri in trasferta del Napoli non sono affatto negativi guardando le statistiche. Kvaratskhelia e compagni sono infatti ancora imbattuti lontano dal Diego Armando Maradona (6 vittorie e 2 pareggi) e sono anche reduci da quattro successi esterni di fila. Anche i numeri in Champions non sono particolarmente negativi, la squadra ha sempre fornito prestazioni importanti creando tante occasioni, ma in fase difensiva ha concesso decisamente troppo, subendo oltre un gol a partita.

Il Real venderà cara la pelle

Inutile illudersi che il Real Madrid possa non prendere seriamente l’impegno. La squadra di Carlo Ancelotti ha sì già strappato il pass per gli ottavi, ma deve ancora guadagnarsi il primo posto nel girone e sicuramente non lascerà nulla al caso. Il percorso delle Merengues è stato fin qui perfetto con quattro vittorie su quattro, anche se in più di un’occasione il Real è andato in difficoltà, come al debutto con l’Union Berlino o proprio nella gara d’andata col Napoli. I Galácticos sono stati quasi perfetti al Bernabéu fino ad ora con 7 vittorie e un pareggio, quello in Liga contro il Rayo Vallecano. L’unico ko stagionale è arrivato nel derby con l’Atletico, quando i Colchoneros trovarono due reti in meno di venti minuti e indirizzarono la gara. L’approccio dovrà essere quindi essere la chiave per il Napoli, che proprio all’andata era riuscito a sbloccare nei primi minuti. Tuttavia, i precedenti tra Napoli e Real Madrid non sono affatto in favore della squadra azzurra, che non è mai riuscita a battere i Blancos. 4 vittorie del Real e un pareggio nei 5 confronti.