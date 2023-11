Sinner o Djokovic? Le quote sulla Coppa Davis, i bookie non hanno dubbi

Djokovic e Sinner sono al momento i tennisti più forti in circolazione. Un saggio delle loro qualità (non che Nole ne avesse bisogno) lo hanno dato alle Nitto ATP Finals di Torino dove l'azzurro e il serbo hanno vinto uno scontro diretto a testa. In semifinale di Coppa Davis arriverà il terzo faccia a faccia tra i due, nel secondo singolare. Sarebbe importante per l'Italia arrivarci in vantaggio di un punto, in modo tale da permettere a Sinner di giocare con più tranquillità contro il numero uno al mondo. Chi vincerà questa semifinale? Le quote hanno pochi dubbi a riguardo.