Segnano tutti nel turno dopo la sosta? Ecco le quote sul mercato ”Gol” in giro per l’Europa

Il turno che segue la sosta delle nazionali è da sempre una grande incognita; c’è chi si ferma per infortunio ma anche chi torna rinfrancato dall’aria di casa. Diversi scontri diretti in giro per l’Europa nel weekend, ma specialmente in Premier League e in Serie A dove il City ospita il Liverpool e il Newcastle il Chelsea in partite valide per la testa e la zona Champions della classifica.