Mazzarri a casa di Gasperini, il pronostico e le quote di Atalanta-Napoli

La "prima" di Mazzarri è sul campo di un'Atalanta che vanta la miglior difesa interna del torneo con soltanto due reti subite nelle prime 5 gare giocate al "Gewiss Stadium". La "Dea" di Gasperini in queste 5 partite ha conquistato la bellezza di 13 punti frutto di tre vittorie contro Monza (3-0), Cagliari (2-0) e Genoa (2-0), un pareggio con la Juventus (0-0) e una sconfitta con l'Inter (0-1).

Quote equilibrate al "Gewiss Stadium"

Il Napoli in trasferta però viaggia a una media di 2,33 gol segnati a partita, con 14 reti all'attivo e soltanto 4 al passivo non ha ancora conosciuto la parola sconfitta (4 successi e 2 pareggi).

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, sia il segno 1 che il "2" sono proposti mediamente a 2.65. Il Goal è in lavagna a circa 1.60 mentre il Multigol 2-3 (esito centrato dall'Atalanta in 4 delle 5 gare disputate in casa) paga doppio su Cplay, 1.97 su Snai e 1.98 su Sisal.