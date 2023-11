Premier League, pronostico Tottenham-Aston Villa: l'analisi del match

I "Villans" faticano in trasferta

Son e compagni hanno tutte le carte in regola (4 vittorie su 5 in casa) per tornare a far punti contro una squadra che in trasferta (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte con soltanto 6 gol realizzati e 12 subiti) sta faticando a replicare gli ottimi risultati ottenuti al "Villa Park" (6 successi su 6 con la bellezza di 23 reti all'attivo). Il segno 1 vale 2.30 mentre la "combo" 1X+Over 1,5 invece è proposta da Goldbet e Better a 1.62, a 1.65 su Cplay.