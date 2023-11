Coppa Davis, Italia a un passo dal trionfo: le quote della finale con l'Australia

Essere ad un passo dal baratro e poi ritrovarsi a un centimetro dal Paradiso. È il bello del tennis, con la Coppa Davis che si sta colorando d'azzurro grazie alle imprese dei nostri tennisti, su tutti Jannik Sinner. L'altoatesino ha battuto Novak Djokovic nel secondo singolare di una semifinale tiratissima, al cardiopalma. Il numero 4 al mondo ha annullato tre match point al serbo per poi batterlo e regalare all'Italia la possibilità di andarsi a giocare il doppio, chiuso in due set. E adesso, tra l'Italia e la seconda Insalatiera della sua storia c'è di mezzo l'Australia, che in semifinale ha battuto la Finlandia.