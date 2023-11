Le migliori quote di Bologna-Torino: profumo d'Europa al Dall'Ara

Tre punti per alimentare il sogno europeo . Partita da seguire quella tra Bologna e Torino al Dall’Ara , con i rossoblù stoppati dalla Fiorentina dopo un’imbattibilità di 10 giornate (4 vittorie e 6 pareggi) e i granata a caccia del quarto risultato utile consecutivo.

Esito primo tempo e Multigol Ospite: consigli e quote

Il fatto che il Toro abbia collezionato l’X primo tempo in 9 partite su 12 non può essere un caso. Lo stratega Juric aspetta il momento giusto per colpire, con la sua squadra che ha diviso equamente tra primi e secondi tempi i suoi 10 gol realizzati. Il Bologna al Dall’Ara ha segnato 8 reti incassandone 4 e nelle ultime tre gare giocate Ferguson e compagni sono sempre andati al riposo con un risultato di parità.

Alla luce dei dati appena riportati (e del potenziale equilibrio dell’incontro) l’opzione “X 1° tempo o X finale”, in lavagna a 1.62, ha una sua logica. Non male l’opzione Multigol Ospite 1-2 a 1.70. Quota conveniente quella messa sul piatto da Cplay che vede i granata a segno una o due volte a 1.70. Per Eurobet tale esito vale 1.62, su Snai la quota si ferma a 1.60.