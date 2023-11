Premier League, Fulham-Wolves: una "doppia possibilità" come pronostico

Craven Cottage di Londra , è qui che cala il sipario sulla 13ª giornata di Premier League . A fare gli onori di casa sarà il Fulham , che finora ha vinto solo 3 partite su 12. Dall’altra parte della barricata ci sono i Wolves , che di successi ne hanno centrati quattro: due di questi sono arrivati contro big del calibro di Manchester City e Tottenham . Entrambi in casa, entrambi per 2-1.

I numeri delle due squadre e gli esiti più intriganti

Il primo colpo d’occhio alle statistiche dei “Lupi” fa emergere il dato relativo alle uscite dell’esito Goal, visto in 10 partite su 12. Il numero 10 torna di moda in relazione ai gol (pochi) segnati in campionato dal Fulham, che nel suo stadio ha collezionato due vittorie e tre sconfitte. Già, nessun pareggio. Un segno (quotato sopra 3.30) che in un contesto del genere non si può escludere.

In previsione di un match sulla carta equilibrato è da tenere in considerazione la giocata “Multi chance” X 1° tempo o X finale, in lavagna a 1.67. L’Under 2,5 parte in pole position rispetto all’Over, una valutazione che i bookie sembrano condividere. Infatti, per Cplay, Bwin e William Hill un match con massimo due segnature totali vale 1.70. L'Over 2,5 si gioca a 2.04 su Cplay, a 2 su Better e Snai.