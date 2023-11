Jannik Sinner ha una sorella segreta? La foto è virale e fa sorridere tanti. Nessuna spy story. Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto di Sinner da piccola e una sua da ragazza, con i capelli rossi, e in effetti la somiglianza è impressionante. "Sinner e io, c'è un non so che di famiglia", scrive la conduttrice di Boomerissima. Con tante faccine che sorridono. Chissà come se la cava lei con il tennis e chissà come se la caverebbe lui alla conduzione. Scommesse aperte...