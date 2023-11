Girona, altra vittoria o frenata? Le quote del match con l'Athletic Bilbao

Davvero interessante il posticipo della 14ª giornata di Liga . Il Girona delle meraviglie (13 vittorie su 15 in campionato) deve respingere al mittente l’insidia portata dal Bilbao , di per sè cliente ostico, ma ancora più motivato dal fatto di giocare contro la rivelazione del torneo.

Vittoria dei baschi o pareggio? Rischioso ma...

I presupposti per assistere ad un match frizzante ci sono tutte. Il Girona ha realizzato 31 gol in 13 partite, i baschi in nove occasioni su tredici hanno messo a segno almeno due reti. Curiosità, il primo “Goal” in trasferta Berenguer e compagni lo hanno centrato solo nell’ultima uscita contro il Villarreal (gara vinta 3-2) mentre nelle precedenti cinque partite esterne era sempre uscito il No Goal.

Ancora due le curiosità degne di nota prima di un consiglio per le scommesse. Il Girona è rimasta l’unica compagine della Liga a non aver ancora messo a referto il parziale/finale X/X. Non solo, prima della sosta i catalani si erano protagonisti di vittorie pur essendosi trovati in svantaggio nel corso del match. Tradotto, in Girona-Athletic occhio ad un eventuale “Ribaltone”, offerto mediamente a 5.50.

Tornando nel campo delle giocate “ordinarie” è il Goal quella che sembra più affidabile. Per il resto, andare contro a questo Girona è difficile ma l’Athletic potrebbe portar via almeno un punto dal Montilivi. La doppia chance X2 è offerta a 1.64 da Cplay, 1.61 da Bwin e 1.58 da Sisal.