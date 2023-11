Pronostici nelle coppe: le quote gol per Immobile, Osimhen e Lukaku

ROMA - È il momento delle partite decisive nella fase a gironi delle tre coppe europee, con svariate squadre italiane interessate. Martedì in Champions League la Lazio di Sarri, che continua ad avere un rendimento altalenante in questa stagione, ospita il Celtic Glasgow nella penultima giornata del gruppo E. Contro gli scozzesi, ultimi nel girone, i biancocelesti devono vincere per evitare il rischio di eliminazione. Secondo CPlay.it la vittoria della Lazio è quotata 1.55 , il pareggio 4.45 e la sconfitta è data a 5.80. La tripletta di Immobile è data a 25 mentre Lazzari ultimo marcatore è quotato a 20 e Felipe Anderson è a 7. Il gol su rigore di Immobile è quotato a 6.

Il Napoli contro il Real Madrid

Mercoledì, sempre in Champions League, è il turno del Napoli che gioca al Bernabeu contro il Real Madrid nella quinta giornata del gruppo C. Gli azzurri di Mazzarri con una vittoria sarebbero matematicamente qualificati. Il successo del Napoli è quotato 4 da Begamestar.it, poco più del pareggio, dato a 3.85. Il gol del talento Bellingham è dato a 3, la stessa quota del gol di Osimhen, bomber del Napoli. Per quanto riguarda il risultato esatto, il 2-0 del Real paga 10 volte la posta, mentre l'1-0 a favore del Napoli paga 15.

La Roma cerca la qualificazione con il Servette

Giovedì, in Europa League, la Roma deve mettere al sicuro la qualificazione sul campo del Servette. I giallorossi hanno 5 punti di vantaggio sugli svizzeri nel gruppo G, con due partite ancora da giocare e con il vantaggio dell'andata vinta 4-0 allo Stadio Olimpico. Da Goldbet.it la vittoria della squadra di Mourinho è quotata 1.80, molto meno del successo del Servette, dato a 4.10. Il risultato più probabile, sempre secondo la stessa agenzia, è l'1-1 (quotato 7.55), seguito dall'1-0 per la Roma (quotato 7.95). L'1-0 per i padroni di casa è dato a 13.50. La doppietta di Lukaku, con le quote di CPlay.it, è data a 5.50 mentre Dybala primo marcatore paga 5.25 la quota puntata.