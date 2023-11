Pronostico Milan-Dortmund: occhio al risultato... mai visto

Il gruppo F di Champions League è senza un padrone. In vetta c'è il Borussia Dortmund con 7 punti, seguito dal Psg a 6. Il Milan , dopo il prezioso successo per 2-1 sul Psg , si è rimesso in corsa ed è a quota 5, una lunghezza più su rispetto al Newcastle . Nella penultima giornata la squadra di Pioli riceve il Dortmund , con la consapevolezza che la qualificazione si deciderà negli ultimi 90 minuti, nella tana del Newcastle . Sarà dunque fondamentale per i rossoneri sfruttare al massimo il fattore campo .

Per le quote Milan favorito ma...

In Germania Dortmund-Milan finì senza reti ma con diverse occasioni su entrambi i fronti. L'ultima del Milan in Serie A contro la Fiorentina è stata vittoriosa ma senza brillare, complice l'emergenza attacco. Decisivi Theo Hernandez e Maignan, per una vittoria alla francese. Il Dortmund ha battuto 4-2 il M'Gladbach ma nel corso di questa stagione davvero raramente i gialloneri sono stati in grado di coniugare vittorie e bel gioco. Nelle due euro trasferte disputate, Reus e compagni hanno perso 2-0 in casa del Psg e vinto 1-0 sul campo del Newcastle.

Per le quote il Milan parte decisamente favorito in questa importante sfida, il segno 1 finale vale quasi doppio mentre il 2 rende circa 3.80 volte la posta. Da tener presente che in questa stagione il Milan non ha ancora mai pareggiato per 1-1. Un risultato esatto che su Cplay si può giocare a 6.85, a 6.80 su GoldBet e su William Hill a 6.50. Ipotizzando che il match possa regalare almeno una rete per parte, occhi puntati sul Goal offerto a 1.70.