Next Gen Finals, Cobolli e Nardi eredi di Sinner? Cosa dicono i bookie

ROMA - Il trionfo in Coppa Davis apre la strada ad altri due giovani tennisti azzurri che proveranno a imitare Jannik Sinner. Flavio Cobolli e Luca Nardi cercheranno di conquistare le Next Gen ATP Finals , impresa che riuscì al tennista altoatesino nel 2019. Tuttavia, le loro quote sono più alte rispetto agli avversari.

Scommesse, le quote di Cobolli e Nardi

Secondo i bookmaker di Betflag, per la vittoria finale i due azzurrini dovranno faticare: Nardi è proposto a 9 e Cobolli a 11. Il candidato principale a sollevare il trofeo è Arthur Fils, numero 36 del ranking mondiale e vincitore del torneo di Lione lo scorso maggio: il francese si gioca a 3,40. Segue il giovane talento svizzero Stricker a 4,50. Lontane, invece, le probabilità di successo di Abdullah Shelbayh, giordano che ha ricevuto una wild card ma vede il trofeo a 15. Non cambiano molto le quote che riguardano la vittoria dei gruppi in cui sono divisi i giocatori. I due italiani sono entrambi nel gruppo verde, proprio con Fils e Stricker. Su Sisal, il francese si gioca testa del girone a 2,50, mentre lo svizzero è offerto a 3. Sia Cobolli che Nardi sono proposti a 5, con la consapevolezza che anche la seconda posizione vale la qualificazione alle semifinali.